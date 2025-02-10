BYD кидає виклик Tesla: оснастить бюджетні авто технологією розумного водіння

Китайська компанія BYD оснастить свою найбільш продавану доступну серію моделей передовими функціями автономного водіння, подібними до тих, що використовуються в автомобілях преміум-класу Tesla.

Про це пише Reuters.

Засновник BYD Ван Чуаньфу заявив, що BYD буде оснащувати всі свої брендовані моделі вартістю понад 100 000 юанів (13 688 дол) фірмовою системою допомоги водієві "Боже око" (God's Eye).

Система також буде встановлена в трьох моделях за ціною нижче 100 000 юанів, включаючи гібридний плагін Seal 05 DM-i від 89 800 юанів, сказав він, додавши, що BYD також планує почати продажі 21-ої нової моделі, оснащеної цією системою, без уточнення термінів.

Наразі BYD пропонує систему God's Eye в моделях за ціною від 30 000 дол, в той час, як Tesla пропонує ці функції в Китаї в своїх електромобілях за ціною від 32 000 дол.

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Нагадаємо:

Провідний китайський виробник електромобілів BYD збільшив частку ринку, оскільки китайський автомобільний ринок зафіксував найшвидше зростання у 2024 році, що дозволило BYD перевиконати свою глобальну річну мету продажів і обігнати Ford та Honda.

BYD Co. розпочала останній квартал року з рекордних місячних продажів, що зросли на 66% в сезон, який зазвичай є піковим для купівлі автомобілів у Китаї.