Китайский производитель электромобилей BYD привлекает 5,6 миллиарда долларов для экспансии за границу

Китайский лидер по производству электромобилей компания BYD привлекла $5,6 млрд в ходе крупнейшей за последние четыре года продажи акций в Гонконге и крупнейшего за последние десять лет дополнительного размещения акций в мировом автомобильном секторе.

Об этом пишет Financial Times.

Акции компании, котирующиеся на Гонконгской бирже, упали почти на 7%, но они все еще выросли более чем на 30% в этом году. Во время торгов предложение акций было увеличено со 118 млн.

Предложение отражает растущий голод главного конкурента Tesla на средства для финансирования своей зарубежной экспансии, а также тенденцию этого года по продаже акций компаний, котирующихся на материковой части Китая, что знаменует собой восстановление рыночных настроений и интереса инвесторов к акциям материковых китайских компаний, котирующихся в Гонконге.

Продажа акций BYD стала крупнейшей в Гонконге с тех пор, как платформа доставки еды Meituan привлекла $10 млрд в 2021 году.

В Китае на автомобили BYD приходится около трети всех проданных новых электромобилей, включая автомобили с чистыми батареями и гибриды, подзаряжаемые от сети. В прошлом году компания продала 433 000 автомобилей на зарубежных рынках, что составляет более 10 процентов от общего объема продаж.

Напомним:

Китайская компания BYD оснастит свою самую продаваемую доступную серию моделей передовыми функциями автономного вождения, подобными тем, что используются в автомобилях премиум-класса Tesla.