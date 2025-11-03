Китайці зміцнили позиції в російському Сибіру – СЗРУ

Росія дедалі глибше занурюється в економічну залежність від Китаю. Сировинні проєкти на Далекому Сході та в Сибіру перетворюють регіон на ресурсну базу для Пекіна, а місцеві громади залишаються осторонь від обіцяних вигод.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За приклад СЗРУ наводить Зашуланське вугільне родовище в Забайкаллі. Його розробкою займається спільне підприємство російської En+ Group Олега Деріпаски та китайської Shenhua Group.

Видобуток розрахований на сто років, а російська влада надала компанії податкові пільги. З 2027 року планується транспортувати п'ять мільйонів тонн вугілля щороку до Китаю – близько 500 вантажівок на добу.

Для цього будується нова траса, яка пройде лише за 200 метрів від сільських городів, за 1,6 км від джерела мінеральної води "Ямаровка" та через ліси з рідкісними видами рослин.

"Попри обіцянки, робочі місця місцевим не дісталися: ключові позиції займають китайські спеціалісти. Тим часом компанія вирубує кедрові ліси, а спроби перенести трасу далі від заповідної зони гальмує бюрократія", – говориться у повідомленні.

СЗРУ бачить залежність Росії від Китаю також в туризмі. Так, Іркутська область активно розвиває маршрути для китайських відвідувачів, бізнесмени з КНР скуповують землю й будують готелі на узбережжі Байкалу, витісняючи місцевих підприємців та дедалі відвертіше називають озеро "своїм".

За оцінками, на Далекому Сході вже мешкає до двох мільйонів громадян Китаю, говориться у повідомленні.

"Таким чином, навіть символ російського природного багатства – Байкал – поступово стає частиною китайських економічних інтересів, підкреслюючи, наскільки москва втратила контроль над власними ресурсними регіонами", – стверджує українська розвідка.

