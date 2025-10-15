Друг Путіна заволодів колишньою часткою Shell у нафтових родовищах Західного Сибіру

Близький до російського диктатора Володимира Путіна мільярдер Геннадій Тімченко став власником 50% у компанії "Салим Петролеум Девелопмент" (СПД), яка займається видобутком нафти на родовищах у Західному Сибіру.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням російське видання "Коммерсант".

Зокрема, під контроль Тімченка перейшло ТОВ "Західна Азія", якому належить 50% у СПД,

У російських реєстрах власник і керівника "Західної Азії" не розкриваються, однак у реєстрі зазначено, що у вересні структура власності компанії і керівник змінилися.

До травня 2025 року "Західна Азія" називалася "ДПН-Близькосхідні проекти". Це дочірнє підприємство "Газпром нафти".

Нагадаємо:

Американські санкції залишили без керівників сотні пов'язаних із росіянами трастів у князівстві Ліхтенштейн, яку багаті люди різних країн використовують як податковий офшор.