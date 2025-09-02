Росія та Китай підписали угоду про будівництво нового газопроводу – ЗМІ

Російський "Газпром" підписав угоду про будівництво довгоочікуваного газопроводу "Сила Сибіру 2" до Китаю через Монголію та розширить поставки іншими маршрутами.

Про це пише Bloomberg.

Як заявив головний виконавчий директор Олексій Міллер, виробник газу може постачати до 50 мільярдів кубічних метрів на рік через "Силу Сибіру 2" протягом 30 років. Міллер сказав, що ціна на паливо буде нижчою, ніж та, яку "Газпром" зараз стягує з клієнтів у Європі.

Повідомляється, що Пекін ще не підтвердив деталі заяви Міллера.

Як зазначає видання, обговорення цього мегапроєкту застопорилися протягом багатьох років. Хоча Росія прагнула просувати його, щоб компенсувати зниження поставок до Європи після вторгнення в Україну. Зростання попиту на газ сповільнюється, і Пекін побоюється надмірної залежності від одного постачальника.

Як пише Bloomberg, окрім незавершених переговорів щодо ціни, незрозуміло, чи зможе Китай купувати гнучкі обсяги з трубопроводу, чи йому доведеться купувати всю його потужність. Крім того, не було названо жодних термінів будівництва чи початку поставок. Фінансові деталі також поки що не розголошуються.

"Проєкт будівництва "Сили Сибіру-2" та газопроводу "Союз-Схід", транзитного сполучення через Монголію, а також потужностей для транспортування газу в Китаї, стане найбільшим, наймасштабнішим та найкапіталомісткішим газовим проектом у світі", – цитують Міллера російські новинні агентства.

Йдеться, що "Газпром" також погодився збільшити потік до Китаю через існуючий маршрут "Сила Сибіру" ще на 6 мільярдів кубічних метрів на рік. Його поточна річна потужність становить 38 мільярдів кубічних метрів.

Нагадаємо:

У травні 2025 року президент Китаю Сі Цзіньпін і лідер РФ Путін відновили переговори щодо давновідкладеного проєкту газопроводу "Сила Сибіру-2", який має з'єднати дві економіки.

Наприкінці серпня стало відомо, що Китай прагне збільшити закупівлі російського газу через наявний газопровід "Сила Сибіру-1", оскільки переговори щодо будівництва другого не просунулися. Це зриває плани Москви знайти нові ринки збуту.