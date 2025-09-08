Не союзник: російсько-китайська торгівля впала на 20%

Експорт Китаю до Росії в серпні 2025 року зазнав найбільшого падіння з лютого, тоді як імпорт впав на двозначні цифри у відсотковому відношенні після зростання в липні.

Про це пише Reuters.

Поставки китайських товарів на російський ринок впали на 16,4% в річному вимірі — вдвічі більше, ніж у липні, коли скорочення становило 8,6%.

Детальні дані китайської митниці (за 8 місяців вони поки недоступні) показують, що Китай скоротив закупівлі майже всіх видів російської сировини: нафти — на 11%, нафтопродуктів — на 28%, СПГ — на 13%, деревини та вугілля — на 10% (за січень–травень).

Спад обороту з головним торговельним партнером Росії викликав занепокоєння в Кремлі, розповідали раніше джерела Reuters.

"Китай не поводиться як союзник, — скаржився один із співрозмовників агентства, близький до уряду. — Іноді він нас підводить і зупиняє платежі, іноді наживається на нас, а іноді просто грабує. У цьому немає нічого союзницького"

За словами джерел Reuters, збільшення Китаєм закупівель російської сировини було серед головних тем візиту Володимира Путіна, який відбувся з 3 по 6 вересня. Однак домогтися нових великих угод російському президенту не вдалося.

Путін домовився збільшити поставки газу до КНР з 2031 року по діючих трубопроводах ("Силі Сибіру" і Далекосхідному маршруту).

Однак обсяг нових контрактів — 8 млрд кубометрів щорічно — становить лише 1,1% від видобутку газу в Росії і 4% від колишнього експорту "Газпрому" до Євросоюзу (200 млрд кубів на рік).

Новий контракт "Роснефти» на 2,5 млн тонн нафти на рік становить лише 0,4% від видобутку в Росії і менше 1% від експорту.

