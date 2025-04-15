Ryanair попереджає, що може відкласти купівлю літаків Boeing через митну війну Трампа

Авіакомпанія Ryanair може відкласти постачання літаків Boeing, якщо вони подорожчають, що створює конфлікт між виробниками та авіакомпаніями щодо того, хто покриватиме витрати, пов’язані з торговельною війною Дональда Трампа.

Про це пише газета Financial Times з посиланням на слова глави Ryanair Майкла О’Лірі.

"Якщо на ці літаки будуть накладені мита, є велика ймовірність, що ми відкладемо їхню поставку", — сказав О’Лірі у коментарі Financial Times.

Ryanair має отримати ще 25 літаків від Boeing, починаючи з серпня, але компанія не потребує цих літаків до "десь березня-квітня 2026 року", додав він. "Ми можемо відкласти їх і сподіватися, що здоровий глузд переможе".

Його заяви підкреслюють, що тарифи Трампа вже впливають на аерокосмічну галузь, ставлячи під загрозу поставки літаків на мільярди доларів і спричиняючи напруження в ланцюгах постачання.

Невизначеність із тарифами є незвичною для цієї галузі, яка — за винятком 18-місячного періоду, коли діяли мита у межах суперечки щодо субсидій Boeing і Airbus — здебільшого працювала без торговельних бар’єрів з 1979 року.

Згідно з останніми планами Трампа, імпорт до США з країн, окрім Китаю, обкладатиметься митом у 10%, а галузь також зачіпають окремі мита у 25% на сталь та алюміній — ключові матеріали для виробництва літаків. Минулого тижня ЄС призупинив запровадження у відповідь мит на деякі товари зі США.

Завершені літаки та запчастини, імпортовані до США, обкладатимуться 10-відсотковим митом. Але й будівництво літаків у США та в інших країнах також подорожчає, адже виробники залежать від міжнародних ланцюгів постачання, які охоплюють Азію, Європу та США.

Генеральний директор Delta Air Lines Ед Бастіан минулого тижня заявив, що американський перевізник відкладе замовлення в Airbus, аніж платитиме мита. Згідно з даними консалтингової компанії Cirium, Delta має отримати 10 широкофюзеляжних літаків з європейських заводів Airbus цього року.

"Ми не платитимемо мита... Якщо почати додавати додаткові витрати до літака, математика перестає працювати. Ми чітко донесли це до Airbus", — сказав він.

О’Лірі заявив, що точитиметься "серйозна дискусія" щодо того, хто має нести витрати від мит — виробники чи авіакомпанії: "Авіакомпанії скажуть, що має платити виробник. Я впевнений, виробник наполягатиме, що має платити авіакомпанія".

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