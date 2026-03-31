Китай знизив економічний прогноз до найнижчого з 1991 року – ЗМІ

На тлі найшвидшого зростання витрат на сировину Китай знизив свій річний економічний прогноз до 4,5%-5% — це найменш амбітна мета Пекіну з 1991 року.

Про це пише Bloomberg.

Пекін знизив свій річний економічний прогноз до 4,5%-5% — це найменш амбітна мета з 1991 року. Хоча китайські виробники спостерігали за зростанням експорту в перші два місяці 2026 року, тепер прогноз певною мірою залежить від тривалості та інтенсивності війни в Ірані, говориться у повідомленні.

Промисловість Китаю зазнала величезного зростання витрат на сировину, що стало одним із перших відчутних ознак наслідків конфлікту на Близькому Сході, який загрожує прибуткам.

За даними Національного бюро статистики, китайські компанії зіштовхнулися із найшвидшим зростанням витрат на сировину та ціни на продукцію приблизно за чотири роки. Маржа особливо відчутно зменшилася у малого та середнього бізнесу.

Але темпи підвищення цін на заводах поки що відстають від зростання їхніх витрат, що вказує на те, що виробники обирають покрити частину витрат від нафтового шоку, говориться у повідомленні.

Високі ціни на сировину можуть почати більш суттєво впливати на активність бізнесу у найближчі місяці.

Ціни на нафту і газ, хімікати та інші супутні матеріали, такі як вугілля, помітно зросли, тоді як зростання витрат на логістику та перевезення додало тиску на витрати. Окрім нафти, зростання вартості кольорових металів, таких як мідь і алюміній, у останні місяці також призвело до збільшення витрат.

Зростання цін на нафту через війну поставило Китай на межу виходу з рекордного періоду дефляції вже цього місяця, зазначає Bloomberg.

Та хоча прибутковість під загрозою, експорт виявляється стійким до тиску з-за кордону завдяки глобальному попиту, пов'язаному з штучним інтелектом, говориться у публікації.

Нових експортних замовлень поменшало, але вони все одно на найвищому рівні за майже два роки.

Великі стратегічні запаси нафти Китаю та його прагнення до відновлювальної енергетики поки що допомагають пом'якшити наслідки війни для економіки.

Bloomberg зауважує, що існує безліч інших ризиків. Зокрема, США та Китай розпочали торговельні розслідування один проти одного напередодні запланованого державного візиту президента Дональда Трампа до Пекіна в середині травня.

Дві найбільші економіки світу значною мірою стабілізували свої зв'язки після торгової війни минулого року, хоча Китай висловив своє заперечення проти нових дій США, які намагаються відновити тарифну політику Трампа після того, як Верховний Суд скасував деякі з його зборів.

