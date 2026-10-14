Київводоканал відновив водопостачання після аварійної зупинки

Тиск у водопровідних мережах Києва стабілізувався: у Шевченківському, Солом'янському та Печерському районах столиці воду постачають у штатному режимі.

Про це інформує Київводоканал.

Раніше повідомлялося, що внаслідок проблем після російських обстрілів у Шевченківському, Солом'янському та Печерському районах спостерігаються перебої з водопостачанням.

"Тиск у водопровідних мережах столиці стабілізувався та відповідає нормативним показникам. Водопостачання споживачів здійснюється у штатному режимі", – повідомляють тепер у Київводоканалі.

"Фахівці Київводоканалу продовжують контролювати роботу водопровідної системи міста", – говориться у повідомленні.

Читайте також Київводоканал: Якщо в місті не буде електрики – води не буде Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що внаслідок проблем після російських обстрілів, відбувається зниження тиску у Шевченківському, Солом'янському та Печерському районах Києва.

Російські окупанти завдали комбінованої атаки по Україні. Зокрема, протягом ночі, 14 жовтня, в Києві та деяких областях декілька разів пролунала ракетна та дронова тривога. У столиці перебої зі світлом.