Водопостачання на правому березі Києва поступово відновлюється
Київводоканалу вдалося відновити основні технологічні процеси та налагодити роботу помпового обладнання, необхідного для стабілізації водопостачання правобережної частини столиці.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
"Наразі тиск у водопровідних мережах правого берега буде поступово стабілізуватися, вода почне надходити до споживачів", – йдеться у повідомленні.
Водночас відновлення водопостачання є складним технологічним процесом, який потребує часу. Після запуску обладнання необхідно поступово наповнити водопровідні мережі та резервуари, а також відновити нормативний тиск.
Через це вода з'являтиметься в будинках поступово.
Нагадаємо:
Про проблеми з водопостачанням у Києві стало відомо вранці 21 листопада.
Того ж дня близько 17 години Київводоканал повідомив, що стабілізував водопостачання на лівому березі столиці.