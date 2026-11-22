Київводоканалу вдалося відновити основні технологічні процеси та налагодити роботу помпового обладнання, необхідного для стабілізації водопостачання правобережної частини столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

"Наразі тиск у водопровідних мережах правого берега буде поступово стабілізуватися, вода почне надходити до споживачів", – йдеться у повідомленні.

Водночас відновлення водопостачання є складним технологічним процесом, який потребує часу. Після запуску обладнання необхідно поступово наповнити водопровідні мережі та резервуари, а також відновити нормативний тиск.

Через це вода з'являтиметься в будинках поступово.

Нагадаємо:

Про проблеми з водопостачанням у Києві стало відомо вранці 21 листопада.

Того ж дня близько 17 години Київводоканал повідомив, що стабілізував водопостачання на лівому березі столиці.