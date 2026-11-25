Київводоканал закликав споживачів ощадливо споживати воду через велике навантаження на обладнання внаслідок обстрілів росіян.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Унаслідок інтенсивних ворожих атак на критичну інфраструктуру столиці комунальні системи міста продовжують працювати у надзвичайно складних умовах. Обладнання Київводоканалу зазнає значних навантажень, тому зараз особливо важливо забезпечити максимально стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення", - йдеться в повідомленні.

Комунальне підприємство звертається до мешканців столиці з проханням користуватися водою максимально ощадливо.

Також Київводоканал закликав промислові підприємства та інших великих споживачів води за можливості скоротити її використання у виробничих і технологічних процесах, а також відкласти роботи, що потребують значних обсягів водоспоживання.

"Зменшення водоспоживання допоможе знизити навантаження на обладнання та підтримати стабільну роботу міської інфраструктури", - пояснили в КП.

Нагадаємо:

Місцева влада за дорученням уряду має підготувати графіки регулювання скидів промислових підприємств і роботи державних та комунальних закладів, щоб зменшити навантаження на каналізаційні мережі в пікові періоди.