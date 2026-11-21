На лівому березі Києва стабілізували водопостачання
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Тиск у водопровідних мережах Лівого берега столиці стабілізувався та відповідає нормативним показникам.
Про це повідомляє КП "Київводоканал", а також Київська міська державна адміністрація.
"Фахівці "Київводоканалу" продовжують контролювати роботу водопровідної системи та працюють над відновленням стабільного водопостачання в інших районах столиці", – говориться у повідомленні.
Про подальші зміни інформуватимемо додатково, пообіцяли у КП "Київводоканал".
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що у п'яти районах столиці спостерігаються перебої з водопостачанням, фахівці "Київводоканалу" працюють над нормалізацією тиску в мережах.
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