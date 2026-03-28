Частина Києва залишилася без водопостачання

Андрій Муравський — 28 березня, 12:42
Житлові будинки на лівому березі Києва, а також у чотирьох районах на правому березі тимчасово залишилася без водопостачання.

Про це інформує "Київводоканал".

У зв'язку зі знеструмленням об'єктів "Київводоканалу" наразі відсутнє водопостачання на лівому березі столиці, а також у Печерському, Голосіївському, Солом'янському і Святошинському районах.

"Фахівці "Київводоканалу" вже працюють над вирішенням проблеми і виконують необхідні ремонтні роботи аби якнайшвидше відновити водопостачання споживачів", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що через руйнування російськими військами греблі на Сіверському Дінці запасів води у резервуарах залишилось орієнтовно на два тижні, тому на Донеччині будуть введені графіки подачі води.

Раніше повідомлялося, що через російську атаку з інфраструктурних об'єктів у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області стався виток технічних мастил у річку Дністер, забруднення поширилося по річці на територію Молдови.

Раніше повідомлялося, що з початку жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей.

