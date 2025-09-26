"Київстар" повідомив, коли запустить бета-тестування технології Starlink

"Київстар" в жовтні запустить бета-тестування технології Starlink Direct to Cell у партнерстві зі SpaceX.

Про це оператор "Київстар" оголосив на своїй сторінці в X.

Наразі "Київстар" шукає охочих доєднатися до тестування.

"Це нова технологія, яка діє як вишка мобільного зв’язку в космосі та дозволяє бути на зв’язку навіть у важкодоступних місцях де є відкрите небо", – говориться у повідомленні.

На першому етапі користувачам буде доступний обмін SMS-повідомленнями. Щоб взяти участь достатньо мати смартфон, що підтримує 4G, також SIM-картку оператора з підтримкою LTE і доступ до відкритого неба.

Спочатку послуга буде доступна лише власникам пристроїв на Android, підтримка для iOS з’явиться згодом.

У рамках тесту сервіс діятиме по всій Україні, окрім Дніпропетровської та Чернігівської областей, а також тимчасово окупованих територій і районів активних бойових дій. Смартфон автоматично перемикатиметься на супутниковий сигнал, коли зникатиме наземне покриття, у списку мереж з’явиться нова назва — Kyivstar SpaceX.

Нагадаємо:

Український оператор мобільного зв’язку Київстар випробував Starlink Direct to Cell — технологію прямого супутникового зв’язку зі смартфоном. Вперше в Україні відбувся обмін текстовими повідомленнями, надісланими напряму зі смартфонів через супутник.

Завдяки технології Starlink Direct to Cell ваш стандартний 4G-смартфон може безпосередньо підключатися до супутників Starlink. Це дозволяє залишатися на зв'язку будь-де та за будь-яких обставин — під час походів у гори, несприятливих погодних умов, надзвичайних ситуацій чи знеструмлень через обстріли критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що Україна стане першою європейською країною, яка запропонує мобільні послуги Starlink. Обмін повідомленнями запустять до кінця року, а мобільний супутниковий широкосмуговий доступ до Інтернету - у середині 2026 року.

Раніше повідомлялося, що компанія "Київстар" купує один з найбільших українських хмарних сервісів GigaCloud.

15 серпня 2025 року акції Kyivstar Group Ltd. почали торгуватися на американській біржі Nasdaq під тикером KYIV.