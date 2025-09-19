"Київстар" купує хмарний сервіс GigaCloud – Dev.ua

Компанія "Київстар" купує один з найбільших українських хмарних сервісів GigaCloud.

Про це повідомляє Dev.ua із посиланням на власні джерела та СЕО GigaCloud Назарій Курочко.

Наразі подано заяву до АМКУ щодо придбання GigaCloud.

"Як найбільший український хмарний провайдер, протягом останніх 20 місяців GigaCloud розглядала багато можливостей з залучення інвестицій для реалізації наших найбільш амбітних і інноваційних планів.

Зрештою ми зупинилися на партнері, з яким співпадаємо у стратегічному баченні", — повідомив Курочко.

Акціонерами ТОВ "Гігаклауд" зазначені Nazlami Limited (Мальта) з часткою 48,43%; Telliani Limited (Кіпр) — з 31,15%; Zvityaga Limited (Мальта) — з 20,42%.

Серед засновників Gigacloud — Назарій Курочко, Антон Хвастунов, Олег Поліщук. У 2024 році дохід компанії склав 410 млн грн, чистий прибуток — 45,6 млн грн.

Компанія розміщує своє обладнання в трьох дата-центрах: GigaCenter і BeMobile — у Києві, та Atman — у Варшаві.

Один зі співрозмовників dev.ua каже, що зазвичай угоди на цьому ринку оцінюються у 2,5-3 EBITDA. За його підрахунками, компанія могла бути оцінена в $12–15 млн.

Нагадаємо:

15 серпня 2025 року акції Kyivstar Group Ltd. почали торгуватися на американській біржі Nasdaq під тикером KYIV.