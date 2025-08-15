"Київстар" вийшов на біржу Nasdaq

15 серпня 2025 року акції Kyivstar Group Ltd. почали торгуватися на американській біржі Nasdaq під тикером KYIV.

Про це йдеться в релізі VEON.

Зазначається, що Kyivstar Group Ltd, материнська компанія "Київстар", завершила лістинг на американській фондовій біржі Nasdaq. З 15 серпня її акції торгуються під тікером KYIV, а основним акціонером залишається міжнародна телекомунікаційна група VEON із пакетом 89,6%.

Раніше розглядалися кілька сценаріїв розподілу акцій після злиття з SPAC-компанією Cohen Circle Acquisition Corp. I: від 10% акцій у публічних інвесторів без викупів — до лише 2% за максимального редемпшену, коли VEON отримав би понад 90% компанії.

У підсумку інвестори Cohen Circle таки вирішили викупити частину своїх акцій перед закриттям угоди, однак обсяг редемпшенів виявився меншим за максимальний.

"Київстар" тепер перша і поки що єдина компанія, чий бізнес повністю зосереджений в Україні, що вийшла на цей майданчик.

Президент "Київстар" Олександр Комаров назвав лістинг на Nasdaq знаковою подією для всієї української бізнес-спільноти та підтвердженням інвестиційної привабливості країни.

Нагадаємо:

Акціонери американської SPAC-компанії Cohen Circle Acquisition Corp. на позачергових зборах 12 серпня підтримали угоду про злиття з Kyivstar Group Ltd, що відкриває українському оператору шлях до виходу на американську фондову біржу Nasdaq.