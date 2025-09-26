"Киевстар" сообщил, когда запустит бета-тестирование технологии Starlink

"Киевстар" в октябре запустит бета-тестирование технологии Starlink Direct to Cell в партнерстве со SpaceX.

Об этом оператор "Киевстар" объявил на своей странице в X.

Сейчас "Киевстар" ищет желающих присоединиться к тестированию.

"Это новая технология, которая действует как вышка мобильной связи в космосе и позволяет быть на связи даже в труднодоступных местах где есть открытое небо", - говорится в сообщении.

На первом этапе пользователям будет доступен обмен SMS-сообщениями. Чтобы принять участие достаточно иметь смартфон, поддерживающий 4G, также SIM-карту оператора с поддержкой LTE и доступ к открытому небу.

Сначала услуга будет доступна только владельцам устройств на Android, поддержка для iOS появится позже.

В рамках теста сервис будет действовать по всей Украине, кроме Днепропетровской и Черниговской областей, а также временно оккупированных территорий и районов активных боевых действий. Смартфон автоматически будет переключаться на спутниковый сигнал, когда исчезнет наземное покрытие, в списке сетей появится новое название - Kyivstar SpaceX.

Читайте также: Президент "Киевстара" Александр Комаров о тарифах, сокращении абонентов и расширении бизнеса

Напомним:

Украинский оператор мобильной связи Киевстар испытал Starlink Direct to Cell - технологию прямой спутниковой связи со смартфоном. Впервые в Украине состоялся обмен текстовыми сообщениями, отправленными напрямую со смартфонов через спутник.

Благодаря технологии Starlink Direct to Cell ваш стандартный 4G-смартфон может напрямую подключаться к спутникам Starlink. Это позволяет оставаться на связи где угодно и при любых обстоятельствах - во время походов в горы, неблагоприятных погодных условий, чрезвычайных ситуаций или обесточиваний из-за обстрелов критической инфраструктуры.

Также сообщалось, что Украина станет первой европейской страной, которая предложит мобильные услуги Starlink. Обмен сообщениями запустят до конца года, а мобильный спутниковый широкополосный доступ к Интернету - в середине 2026 года.

Ранее сообщалось, что компания "Киевстар" покупает один из крупнейших украинских облачных сервисов GigaCloud.

15 августа 2025 года акции Kyivstar Group Ltd. начали торговаться на американской бирже Nasdaq под тикером KYIV.