САП вимагає визнати необґрунтованими активи ексзаступника міністра енергетики

Прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів, які в період 2021–2023 років набув на той час чинний заступник міністра енергетики України Олександр Хейло.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Мова йде про житловий будинок та земельну ділянку площею 0,0345 га, які розташовані на Київщині, загальною вартістю 4 956 900 гривень.

Позов мотивовано тим, що попри те, що фактичне право власності на ці активи зареєстровано на третіх осіб, його придбано в інтересах та за дорученням посадової особи.

"Посадовець має можливість прямо чи опосередковано вчиняти щодо такого активу дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним", – зазначає прокуратура

Разом з тим, аналіз майнового стану посадовця та його дружини підтвердив неможливість набуття цих об'єктів за рахунок законних доходів.

Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Позов до суду заявлено на підставі матеріалів НАБУ та доказів, самостійно одержаних прокурором САП.

Нагадаємо:

У серпні 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, якого затримали на хабарі у пів мільйона доларів. Його відправили під варту до 8 жовтня із правом внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики. За даними джерел УП, Олександра Хейла затримали у Києві на хабарі у пів мільйона доларів.