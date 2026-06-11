Кулеба пояснив, що найчастіше заважає отримати компенсацію за знищене житло
Перешкодою для отримання від держави компенсації за знищене росіянами житла часто стає та, що житло не приватизоване або оформлене до 2013 року.
Про це у Телеграм написав міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його словами, наразі в Україні зафіксовано понад 342 000 об'єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії. Майже 300 000 із них – житлові будинки.
У цих умовах програма "єВідновлення" залишається одним із ключових інструментів підтримки людей.
"Однак разом із громадами бачимо проблему, яка часто стає перешкодою для отримання компенсації", – розповів Кулеба.
Це стосується неприватизованого житла або житла, оформленого до 2013 року. У багатьох випадках інформація про таке майно може залишатися лише в паперових архівах БТІ та бути відсутньою в електронному реєстрі.
"Через це, навіть за наявності державної підтримки, процес отримання компенсації може суттєво ускладнюватися", – пояснив міністр.
Він наголошує, що право власності на житло має бути належним чином оформлене та внесене до Державного реєстру речових прав.
Перевірити свої документи можна у ЦНАПі та через нотаріуса.
"Подбайте про оформлення зараз. Повністю зруйноване житло приватизувати неможливо, а, відповідно, і отримати кошти по програмі "єВідновлення", – радить міністр.
Для цього потрібно зверніться у ЦНАП або до органу приватизації за місцем проживання, якщо у населеному пункті не має ЦНАПу.
"Подайте заяву та необхідні документи. Дочекайтеся перевірки та рішення органу приватизації. Отримайте свідоцтво про право власності на житло. Зареєструйте право власності у Державному реєстрі речових прав, якщо ви подавались не через ЦНАП", – пише Кулеба.
Це можна зробити онлайн в "Дії", додає він.
Саме внесення інформації до Державного реєстру речових прав значно пришвидшить процес отримання державної компенсації за програмою "єВідновлення", наголошує міністр.
Нагадаємо:
За три роки впровадження держпрограми "єВідновлення" компенсації отримали 196 067 родин на загальну суму 89,7 мільярда гривень.
Раніше повідомлялося, що представники бізнесу та держави з 29 квітня можуть подати заяви до Міжнародного реєстру збитків, які завдали агресії РФ проти України.