У Кличка оцінили старт будівництва метро на Троєщину у 68 мільярдів: Київ шукатиме кредит

Київрада розгляне проєкт рішення про залучення коштів міжнародних фінансових організацій для будівництва перших шести станцій нової Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

Про це, як пише LIGA.net, повідомляється в порядку денному засідання міськради 25 вересня.

"За орієнтовними розрахунками, на реалізацію частини об'єкта – дільниця Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену в місті Києві від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина необхідно 68 млрд грн", – йдеться в пояснювальній записці до проєкту рішення.

Рішення Київради дозволить Київській міській державній адміністрації розпочати переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення кредиту на будівництво.

Київ також сподівається отримати від міжнародних партнерів технічну допомогу, галузеві консультації та проєктний моніторинг.

Нагадаємо:

В Києві триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка з’єднає лівий і правий береги столиці.

Проєкт передбачає будівництво ділянки від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна". Лінія включатиме станції "Глибочицька", "Подільська", "Райдужна" та 3 станції у конструкціях мостового переходу. Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська".

Станцію "Райдужна" збудують на лівому березі.

Наразі вже виконали частину підготовчих робіт. Після будівництва з’їзду на Поділ розпочнуться роботи, необхідні безпосередньо для запуску метро на Троєщину.