Ворог вдарив по енергетиці на Вінниччині
Унаслідок ворожої атаки цієї ночі на Вінниччині пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.
Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
Також, за її даними, є ушкодження житлових будинків – вибито вікна, пошкоджено дахи, стіни та перекриття.
"На жаль, внаслідок атаки постраждала жінка. Вона отримала травми легкого ступеня тяжкості та була госпіталізована", – написала Заболотна у Телеграм.
Нагадаємо:
Як повідомлялося, внаслідок російських атак станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.
Уночі 12 листопада росіяни атакували енергетику та житловий сектор на Рівненщині. Без світла залишились понад 160 населених пунктів.