Безпідставно отримали 80 мільйонів держдопомоги: БЕБ викрило схему

Бюро економічної безпеки викрило схему привласнення державних коштів через грантову програму.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що службові особи низки юридичних осіб за попередньою змовою з посадовими особами Міністерства аграрної політики України та уповноваженими особами Філії — Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" здійснили шахрайство із бюджетними коштами за програмою "Надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства".

Всупереч закону гранти були надані за відсутності фактичних насаджень або наявності садів, закладених раніше, що виключає можливість повторного фінансування.

Детективи БЕБ встановили, що загалом на рахунки юридичних осіб впродовж 2022-2023 було безпідставно перераховано близько 80 млн грн державної допомоги.

За даними слідства, щоб приховати походження бюджетних коштів, їх переводили на рахунки підконтрольних ФОП та інших суб’єктів господарювання за безтоварними угодами — без фактичної закупівлі саджанців, сітки, дроту та іншого інвентарю.

Під час обшуків БЕБ виявило у фігурантів паспорти громадян Угорщини, що свідчить про наявність подвійного громадянства. Проте згідно із законом, право на отримання грантів мають виключно громадяни України.

Окрім того, в ході досудового розслідування проведено огляд земельних ділянок та встановлено, що вони частково заросли чагарниками, фактично не оброблені, висадження саджанців дерев - відсутні. Слідів оранки, культивації, внесення добрив, розміщення системи крапельного зрошення - не встановлено.

Нагадаємо:

За словами керівника Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександра Ткачука, в Україні сьогодні існує понад 50 тисяч ФОПів, що залучені до протиправних схем.