Керівниці фірми, що постачала продукти харчування Нацгвардії, оголосили підозру

Директорці товариства з Полтавщини повідомили про підозру за фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Директорка товариства з Полтавщини протягом 2022-2023 років з метою ухилення від сплати єдиного податку умисно не вносила до податкових декларацій реальних обсягів доходів, отриманих від постачання харчової продукції одній із військових частин Національної гвардії України у м. Києві та іншому суб’єкту господарювання", – говориться у повідомленні.

Це призвело до не нарахування та не сплати до державного бюджету України податку на загальну суму понад 8,9 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідство триває.

Досудове розслідування здійснює Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань затримало керівника та учасників злочинної організації, які наживалися на постачанні продуктів до військових частин.

Використовуючи підконтрольні підприємства, з якими Міноборони уклало договори на поставку продуктів харчування, вони збільшували у документах кількість фактично поставлених продуктів харчування.

Раніше повідомлялося, що президенту Національної академії аграрних наук України Ярославу Гадзало інкримінують пособництво у розтраті чужого майна.

За даними слідства, президент НААН сприяв у працевлаштуванні особи одразу до чотирьох підконтрольних йому державних агропідприємств на різні посади. Там ця особа отримувала зарплату з державного бюджету, але покладені на неї обов’язки не виконувала, а була особистим водієм президента академії.