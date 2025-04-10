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В Україні картопля за тиждень подешевшала на 14%: скільки вона коштує

Альона Кириченко — 10 квітня, 17:40
В Україні картопля за тиждень подешевшала на 14%: скільки вона коштує
Getty Images

Оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 13-23 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє EastFruit.

Як зазначають аналітики, головною причиною зниження цін стало збільшення пропозиції як імпортної, так і місцевої картоплі. За словами операторів оптових компаній, зараз на українському ринку пропонується якісна торішня картопля польського виробництва. При цьому коштує вона приблизно так само як і місцева картопля.

При цьому українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення картоплі, враховуючи чималі обсяги цієї продукції на ринку.

Водночас цей овоч в Україні все ж таки коштує в середньому на 28% дорожче, ніж на початку квітня 2024 року.

Нагадаємо:

Наприкінці березня українські фермери продавали картоплю за ціною 16-26 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

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