Картофель прошлогоднего урожая резко подорожал

В Украине снова растут цены на картофель.

Об этом сообщает мониторинговая платформа EastFruit.

Аналитики проекта фиксируют очередной рост цен на картофель урожая прошлого года. По состоянию на сегодня, цена на прошлогодний картофель в Украине колеблется в пределах 18-28 грн/кг ($0,43-0,68/кг), что в среднем на 13% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Очередное подорожание эксперты объясняют фактическим завершением сезона реализации этой продукции на украинском рынке. Участники рынка говорят об общем сокращении предложения продукции на внутреннем рынке.

В то же время, несмотря на рост стоимости, спрос на прошлогодний картофель остается достаточно высоким, говорится в публикации.

Прошлогодний картофель в Украине продается уже на 24% дороже, чем в аналогичный период прошлого года, добавляет EastFruit.

Напомним:

Ранее сообщалось, что оптовые цены на картофель в Украине опустились до 13-23 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели. Аналитики назвали причиной снижения цен увеличение предложения как импортного, так и местного картофеля.

До этого украинские фермеры продавали картофель по цене 16-26 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце предыдущей недели. Снижать отпускные цены производителей заставлял крайне низкий спрос и существенное увеличение некондиционной продукции на рынке.