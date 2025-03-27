В Україні за тиждень подешевшала картопля: яка її вартість

Українські фермери продають картоплю за ціною 16-26 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Зазначається, що поступово знижувати відпускні ціни виробників змушує вкрай низький попит.

Крім цього, як вважають експерти, ще однією причиною здешевлення картоплі є суттєве збільшення некондиційної продукції на ринку. Фермери почали активно розпродувати продукцію зі сховищ, якість якої почала стрімко погіршуватися після настання щодо теплої погоди в Україні.

Проте, за даними аналітиків, картопля в Україні сьогодні надходить у продаж у середньому на 23% дорожче, ніж роком раніше. При цьому експерти не виключать, у цьому сегменті ринку можливі різні цінові коливання до кінця поточного маркетингового сезону.

Нагадаємо:

У березні в Україні продовжується тенденція до зростання цін на продовольчі товари. Найбільше зростання цін зафіксовано в категорії овочів.