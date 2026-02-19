Голова фінрозвідки на тлі "Мідаса" й інших скандалів проводив час у закордонних відрядженнях – ЗМІ

За рік на посаді голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін провів у закордонних відрядженнях понад 70 днів. Причому його від'їзди збігалися по часу з важливими засіданнями парламентських ТСК або корупційними скандалами за участі його команди.

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

Проніна призначили очільником Держфінмоніторингу 31 грудня 2024 року. Його діяльність на посаді розпочалась зі збору інформації про бізнес Петра Порошенка, що стало підставою для запровадження санкцій проти п'ятого президента. Це одразу спричинило скандал, на тлі якого Пронін поїхав у відрядження до Парижу.

У перші місяці роботи Пронін двічі відвідав Францію та побував у Люксембурзі. У цей же період він пропустив кілька засідань Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, куди його запрошували народні депутати.

Інтенсивність поїздок зросла восени.

"Цікаво, що саме у вересні народний депутат Ярослав Железняк заявив про можливі порушення під час будівництва фортифікацій на Донеччині, за які відповідала Полтавська ОДА, коли її очолював Пронін", - розповіли журналісти.

Можливі розкрадання на зведенні фортифікацій взялись розслідувати у НАБУ. 21 жовтня 2025 року детективи провели обшуки у керівництва Держфінмоніторингу, зокрема у першого заступника Проніна – Богдана Корольчука. Однак, сам Пронін тоді перебував у відрядженні в Парижі.

Загалом, майже весь жовтень 2025 року Пронін провів у відрядженнях, які дивним чином затягувалися.

Так, на початку місяця він поїхав на одноденну зустріч в Цюрих, однак відрядження у нього зайняло майже тиждень. З Цюриха голова фінрозвідки повернувся 5 жовтня, але вже за тиждень поїхав у наступне відрядження в Берн, а звідти – в Париж, звідки повернувся вже наприкінці жовтня.

Розслідувачі нагадали, що в листопаді НАБУ оприлюднило інформацію про операцію "Мідас" – масштабні розкрадання в енергетиці.

"У цій історії Держфінмоніторинг мав би відігравати ключову роль: саме служба може отримати інформацію про фінансові транзакції, ланцюжки переказів і рух коштів. Однак, як заявляють у НАБУ, відповіді на окремі запити надходили із затримкою в місяці або не надходили взагалі", - розповіли журналісти.

На тлі зростаючої кількості запитань до роботи і ролі фінрозвідки в гучному корупційному скандалі, Пронін знову поїхав у відрядження. Так, майже цілий місяць посадовець пробув у Танзанії та Мексиці.

Нагадаємо:

Дружина керівника Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна стала бізнес-партнеркою менеджерки підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.