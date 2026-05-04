Голова Держфінмоніторингу був в офісі лише 27 днів за три місяці – ЗМІ

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін у першому кварталі 2026 року перебував на робочому місці лише 27 днів: 23 дні він провів у відрядженнях до Танзанії та Мексики, 17 днів був на лікарняних та 10 днів — у відпустці.

Про це пише ZN.UA.

Такі дані надав Держфінмоніторинг, відповідаючи на запит ZN.UA, але відмовився надати інформацію щодо витрат на відрядження.

Згідно з інформацією відомства, у січні посадовець працював лише 7 днів (1-9 січня), після чого перебував на лікарняному, а згодом — у відрядженні до міста Аруша (Танзанія).

У лютому він був на робочому місці 3 дні (18-20 лютого): після повернення з Танзанії знову взяв лікарняний, далі вирушив у відрядження до Мехіко (Мексика), а після короткого виходу на роботу оформив відпустку, яка тривала і на початку березня.

"Загалом упродовж першого кварталу Пронін провів 23 дні у відрядженнях, 17 днів — на лікарняних та 10 днів — у відпустці", – пише ZN.UA.

За цей період, за даними відомства, посадовець отримав близько 250 тис. грн із державного бюджету. Із цієї суми понад 163 тис. грн становила заробітна плата, більш як 55 тис. грн — виплати за лікарняні, ще понад 31 тис. грн — відпускні.

Водночас у Держфінмоніторингу не надали інформації щодо витрат на відрядження, а також відмовилися оприлюднити копії звітів про поїздки, які стали підставою для перебування посадовця за кордоном, зазначає ZN.UA.

Видання нагадає, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу щодо розкрадання 200 млн грн на будівництві фортифікацій на Донеччині.

В жовтні 2025 року детективи Бюро провели обшуки у чиновників, підрядників та осіб, пов'язаних із Держфінмоніторингом.

Колишні чиновники Полтавської обласної військової адміністрації, Філіп Пронін та Богдан Корольчук, пізніше обійняли посади у Держфінмоніторингу.

Під час обшуків у Корольчука було вилучено матеріали, печатки суб'єктів господарювання (у тому числі з офшорів), обладнання для "конвертаційного центру" та кошти, які не були задекларовані (278 тис. доларів та 3,3 млн грн).

Раніше журналісти Bihus.Info з'ясували, що за рік на посаді голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін провів у закордонних відрядженнях понад 70 днів. Причому його від'їзди збігалися по часу з важливими засіданнями парламентських ТСК або корупційними скандалами за участі його команди.

Також повідомлялося, що дружина керівника Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна стала бізнес-партнеркою менеджерки підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.