Через обстріли та негоду без світла залишилися споживачі у восьми областях

Через обстріли енергооб'єктів та негоду частина споживачів у восьми областях тимчасово залишилася без електропостачання.

Про це повідомили у Міненерго.

Через бойові дії та обстріли енергооб'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях тимчасово залишилися без електропостачання.

Окремо через негоду без світла залишаються понад 160 населених пунктів у Дніпропетровській, Київській, Полтавській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.

У міністерстві заявили, що енергетики працюють у посиленому режимі, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

У ніч на 21 травня російські загарбники атакували балістичною ракетою "Іскандер-М", 116 ударними БпЛА типу Shahed, в тому числі реактивними, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія".