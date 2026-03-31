Нафта відреагувала на атаку Ірана по великому танкеру Кувейта

Ціни на нафту зросли на початку азійських торгів, тоді як влада Дубая намагалася загасити пожежу на кувейтському нафтовому танкері, який став ціллю атаки безпілотника.

Про це повідомляють агентства Financial Times та Reuters.

Kuwait Petroleum Corp у вівторок заявила, що її повністю завантажений танкер із сирою нафтою Al Salmi, здатний перевозити до 2 мільйонів барелів, зазнав удару внаслідок іранської атаки в порту Дубая.

Після атаки ф'ючерси на Brent зросли на 2,4%, до 115,4 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate - на 3,9%, до 106,86 долара за барель. Cтаном на 10:30 обидві марки торгувалися на рівні 113,4 та 103,2 відповідно.

Аналітики заявили, що зниження цін є тимчасовою реакцією на ідею завершення війни, однак суттєві зміни в цінах не відбудуться доти, доки потоки через Ормузьку протоку не будуть повністю відновлені.

Як повідомила в понеділок The Wall Street Journal із посиланням на представників адміністрації, Трамп сказав помічникам, що готовий припинити військову кампанію проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишатиметься здебільшого закритою, а її відкриття відкласти на пізніше.

У понеділок Трамп попередив, що США "знищать" енергетичні об'єкти та нафтові свердловини Ірану, якщо Тегеран не відкриє цей водний шлях.

Фактичне закриття Іраном Ормузької протоки, через яку зазвичай проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти і велика кількість танкерів зі скрапленим природним газом, підняло ф'ючерси на Brent у березні на 59% — це найбільше місячне зростання за всю історію. WTI цього місяця додала 58% — це найвищий показник із травня 2020 року.

"Попри суперечливі дипломатичні сигнали, реальна ситуація свідчить, що невизначеність зберігатиметься", — сказала засновниця дослідницької компанії SS WealthStreet із Нью-Делі Суганда Сачдева.

"Навіть у разі деескалації на відновлення пошкодженої інфраструктури знадобиться час, а це зберігатиме напруженість із постачанням".

Нагадаємо:

Іран атакував повністю завантажений танкер із нафтою біля Дубая, після чого він загорівся, проте витоку нафти в море не зафіксували.