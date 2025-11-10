Індія активно запасається російською нафтою – експерт

На сьогодні зарано говорити про вплив санкцій США на Індію, яка є одним з двох основних покупців російської нафти. Те, що танкери з російською нафтою не заходять до портів Індії пояснюється тим, що вони не встигають приймати і обробляти танкери.

Про це у Facebook написав керівник Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

За його словами, деякі танкери з Балтики та Чорного моря, які відслідковує моніторингова група, не заходять до затоки Кач, на березі якої розташовані одразу кілька великих нафтових портів, терміналів й НПЗ – Сікка, Вадінар, Мундра.

Але у той же час на морських онлайн-сервісах можна побачити на картах значну кількість танкерів і у портах та затоці.

"Там просто є аншлаг. Порти/термінали не встигають приймати і обробляти танкериВсі оті червоні цяточки в затоці – це танкери, що чекають", – написав Клименко.

"Зараз маємо рекордні обсяги морського експорту сирої нафти РФ", – зазначив керівник моніторингової групи. І це відрізняється від того, що заявляє президент США Дональд Трамп, який запровадив санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл".

"Внаслідок "далекобійних санкцій України" щодо російських НПЗ держава-ворог була вимушена максимально спрямувати сиру нафту на експорт, інакше довелось би тампонувати свердловини. Бо нема куди подіти цю криваву нафту", – пояснює Клименко.

Він зазначає, що хоча в Індії та Китаї не вірять, що США будуть контролювати санкції щодо "Роснєфті" та "Лукойла", вони "все ж хочуть зробити запаси за нормальними цінами та ще виторгувати знижку" до 21 листопада, коли санкції офіційно почнуть діяти.

Нагадаємо:

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній. А Євросоюз вранці остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Згодом агентство Bloomberg повідомило, що морські поставки російської сирої нафти різко зменшилися - найсильніше з січня 2024 року - оскільки нові санкції США змусили ключових покупців утриматися від придбання нафти з Москви.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Індійські нафтопереробні компанії не робили нових замовлень на купівлю російської нафти з моменту запровадження санкцій і чекають роз'яснень від уряду та постачальників.

Раніше Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомила, що у серпні 2025 року танкери, що перебувають під санкціями ЄС, США, Великої Британії, перевезли 43,6% морської нафти РФ.

За даними The New York Times, Росія зуміла обійти західні санкції, створивши "тіньовий флот" нафтових танкерів. За оцінками, близько 17% від усіх діючих суден такого класу використовується для перевезення російської нафти.