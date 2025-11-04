Поставки нафти з РФ різко впали: санкції США почали діяти

Морські поставки російської сирої нафти різко зменшилися - найсильніше з січня 2024 року - оскільки нові санкції США змусили ключових покупців утриматися від придбання нафти з Москви.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За чотиритижневим середнім показником, до 2 листопада обсяги відвантажень із російських портів становили 3,58 млн бар./добу, що на 190 тис. менше, ніж переглянута цифра за період до 26 жовтня.

Просідання потоків вдарило по нафтових доходах Москви - вони впали до мінімуму з серпня - й послідувало за забороною США на операції з двома найбільшими експортерами РФ: "Роснефть" і "Лукойл". НПЗ у Китаї, Індії та Туреччині беруть паузу в закупівлях підсанкційних вантажів і шукають альтернативи - принаймні наразі.

Російські експортери продовжують вантажити нафту на танкери, але нафтопереробники не поспішають закачувати її у свої резервуари. Через це обсяг російської нафти в морі зріс до понад 380 млн барелів - на 27 млн барелів, або 8% від початку вересня, за даними Bloomberg щодо танкерів.

Разом Індія, Китай і Туреччина забирають понад 95% морського експорту сирої нафти РФ, тож компенсувати навіть помітне скорочення їхніх закупівель майже неможливо.

Москва, ймовірно, й далі завантажуватиме танкери, навіть якщо вантажі лишатимуться у "плавучому зберіганні". Тож нафта на морі ставатиме дедалі важливішим індикатором впливу останніх санкцій.

Нагадаємо:

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.