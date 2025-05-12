В рейтинге крупнейших работодателей Украины появились "новички"

Опендатабот сформировал рейтинг крупнейших работодателей 2025 года, основанный на данных Государственной службы статистики и финансовой отчетности предприятий.

Об этом сообщается на их сайте.

Крупнейшим работодателем Украины уже 4 года подряд является "Укрзализныця": 178 616 работников. Правда, за год компания потеряла более 9 тысяч работников - штат сократился почти на 5%. Всего с начала полномасштабной войны штат компании уменьшился на 54 тысячи работников.

На второй строчке оказался "АТБ-Маркет": 46 084 работников. За год компания выросла почти на 2 тысячи работников.

Замыкает тройку компания Газораспределительные сети Украины - 37 714 работников. За последний год компании удалось увеличить штат на 4,2 тысячи сотрудников.

В десятку крупнейших работодателей также вошли торговые сети, логистические компании, энергетические гиганты и государственные структуры. Среди них - знакомые всем "Укрпочта" (31 739 работников), Сильпо (31 366), "Новая почта" (27 509), "Энергоатом" (27 352), "Леса Украины" (23 717), "Укрнафта" (18 926) и "Укргаздобыча" (17 317).

Газораспределительные сети Украины и "Леса Украины" - ворвались в топ впервые.

Только четыре компании сократили штат в прошлом году. Больше всего потерял именно лидер - "Укрзализныця". "Укрпочта" тоже уменьшила количество работников более чем на 3 тысячи, "Энергоатом" - на 1,8 тысячи, а "Леса Украины" - на 20% (более 6 тысяч рабочих мест).

В то же время другие компании, наоборот, расширяются. Больше всего - Газораспределительные сети Украины: +12,5%. Свои команды также активно увеличивали Сильпо (+4,9%), АТБ (+4.5%), "Новая почта" (+4.5%), "Укрнафта" (+3.2%) и "Укргаздобыча" (+2.9%).

В сообщении также говорится, что есть компании, которые не попали в топ, однако имеют хороший рост количества работников. Так, сеть магазинов "Аврора" за время полномасштабной войны увеличила штат в четыре раза - с 3 до более 12 тысяч работников.

Компания "МакДональдз" выросла лишь на 0,2% и до сих пор не восстановилась до довоенных объемов работников, как и большинство компаний.

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