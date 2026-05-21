Fitch знизило рейтинг "Vodafone Україна"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента та рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу другого за величиною українського оператора мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна") з "CCC" до "CCC-".

Про це йдеться у повідомленні агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

Зниження рейтингу відображає значний ризик рефінансування єврооблігацій компанії ($280,1 млн в обігу станом на грудень 2025 року) з наближенням терміну погашення у лютому 2027 року.

Агентство очікує, що Національний банк України продовжить обмежувати транскордонні платежі приватних компаній в іноземній валюті для виконання зобов'язань за зовнішнім боргом.

У Fitch прогнозують, що "Vodafone Україна" матиме обмежений доступ до міжнародних ринків капіталу та недостатню ліквідність на іноземних рахунках для покриття майбутнього терміну погашення.

Водночас в агентстві додали, що рейтинги мобільного оператора залишаються підтриманими завдяки сильним позиціям на українському ринку мобільного зв'язку та високій прибутковості.

"Ми оцінюємо, що "Vodafone Україна" матиме достатню ліквідність для операційної діяльності та погашення боргу, коли НБУ надасть дозвіл на валютні платежі", – зауважили в агентстві.

Облігації із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних були випущені на $300 млн.

24 квітня 2025 року "Vodafone Україна" оголосив про нарахування дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік.

Згідно із обмеженнями Нацбанку, вони сплачуватимуться окремими щомісячними виплатами на суму у гривнях, яка дорівнюватиме 1 млн євро.

Компанія наголосила, що за умовами випуску облігацій у такому випадку вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, яка дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України.

З кінця травня минулого року "Vodafone Україна" за результатами дев'яти пропозицій викупив власні єврооблігації на $24,4 млн.

Нагадаємо:

"Vodafone Україна" у 2025 році збільшив виручку на 14% порівняно із попереднім роком – до 27,8 млрд грн, тоді як його чистий прибуток зріс на 18% – до 4,18 млрд грн.