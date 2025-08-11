Хлопци, я свий. Чому москвич продовжує будувати житло в Києві

Британська компанія, де "стирчать вуха" росіянина Міхаіла Ходорковського, відновила будівництво ЖК в Києві, хоча була за крок від українських санкцій.

Навряд чи можна знайти щось більш іронічне на столичному ринку первинної нерухомості, ніж будівництво на проспекті Степана Бандери в Києві вихідцями з Москви. Житловий комплекс Bereg Residence біля річок Дніпро і Почайна зводить девелоперська компанія Quadrum Global – світовий гравець на ринку нерухомості з офісом у Лондоні. Її заснував народжений у Москві підприємець Олег Павлов.

ЖК почали будувати у 2021 році і здавалося, що через війну в столиці з'явиться ще один закинутий обʼєкт. Утім, через 2,5 року роботи на майданчику відновилися. Що спонукало іноземців вкладати кошти в будівництво і який стосунок має до компанії ексголова російського нафтового гіганта "ЮКОС" Міхаіл Ходорковський?

Лондонський інвестор Павлов

27-поверхівку бізнес-класу Bereg Residence почали будувати у 2021 році й обіцяли завершити у 2023-му. Це єдиний житловий проєкт девелоперської компанії Quadrum Global в Україні. Його замовниками є ТОВ "Вісла" та ТОВ "Валдіс плюс". Засновником першої вказана кіпрська "Берег інвестмент лімітед", другої – закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ладиг".

Фонд "Ладиг" зареєстрований на вулиці Жилянській у Києві в офісі інвестиційної компанії Inzhur Андрія Журжія. У коментарі ЕП Журжій розповів, що надає Quadrum Global послуги з управління і супроводу цього фонду. "Ми надаємо їм сервіс, пов'язаний з виконанням "регуляторки" (нормативних актів). При керуванні чужим венчуром жодні управлінські рішення ми не ухвалюємо", – пояснює Журжій.

Проєкт ЖК Bereg Residence

За інформацією в системі Youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником "Вісли" та "Валдісу плюс" є Олег Павлов, зареєстрований у Лондоні. На офіційному сайті Quadrum Global також вказано, що Павлов є засновником групи.

Павлов народився в Москві і в 1990-х роках зробив кар'єру в російській філії швейцарської фінансової групи UBS – Brunswick UBS. Зокрема, він допомагав організовувати випуск облігацій нафтової компанії "ЮКОС" і готувати її до виведення на Нью-Йоркську фондову біржу, писав російський Forbes.

Олег Павлов

Згодом найближчий соратник Ходорковського Платон Лєбєдєв покликав Павлова на роботу в "Менатеп" – холдинг, який володів "ЮКОСом". Павлов очолив фонд Group Menatep Investments, який проіснував лише кілька років. Діяльність фонду згорнулася після арешту Ходорковського російською владою.

Чи є гроші Ходорковського

У 2004 році Павлов виїхав до Лондона та отримав британський паспорт. "Можу підтвердити, що пан Олег Павлов є громадянином Великої Британії і не є громадянином жодної іншої країни", – каже головний інвестиційний директор Quadrum Global у Центральній та Східній Європі і на Кавказі Олександр Шевцов.

За його словами, група "ЮКОС" була клієнтом банку UBS, але казати, що Павлов був бізнес-партнером Ходорковського, некоректно.

"ЮКОС" користувався послугами численних інвестиційних радників і Brunswick UBS був одним з них. Павлов залучався до консультування "ЮКОСу". Олег – успішний представник "пост-олігархічного" покоління фінансистів і підприємців, яке виникло на хвилі світового економічного зростання на початку 2000-х років. Він реалізував десятки великих інвестиційних і девелоперських проєктів у США, Великій Британії, Україні, Китаї, В'єтнамі, Грузії та Монголії", – розповідає Шевцов.

Російські ділові медіа писали про інше. За інформацією джерел Forbes, Павлов продовжував керувати коштами основних акціонерів "ЮКОСу" у Великій Британії щонайменше до 2015 року, а "Ведомості" повідомляли, що Ходорковський – "приватний інвестор компанії Quadrum Global".

За даними видання, Quadrum Global щонайменше до 2016 року керувала фондом Quadrum Atlantic SPC. Серед його вигодонабувачів, крім Ходорковського, значаться його експартнери за "Менатепом" Лєбєдєв, Владімір Дубов і Міхаіл Брудно.

Активи колишніх акціонерів "Менатепу", що перебували під управлінням Quadrum Global, видання оцінило 2 млрд дол. Серед них – дев'ять готелів у штатах Флорида та Іллінойс, а також на Манхеттені, офісні будівлі в центрі Нью-Йорка та Лондона, ТЦ в Тбілісі, логістичний центр під Києвом та житло у в'єтнамському Хошиміні.

Бізнес Quadrum Global в Україні складається з будівництва ЖК Bereg Residence, а також міноритарної частки в складському комплексі "Комодор" під Києвом, зруйнованому російським обстрілом 8 березня 2022 року. У "Комодорі" згоріли ліки та сировина компанії "Фармак" на майже 50 млн євро.

Крім того, у 2025 році Quadrum Global завершила вихід з аграрного бізнесу, повідомив Шевцов. Їй належали компанії "Верес" та "Захід агропром".

Журжій каже, що в Україні Павлова "в очі ніхто не бачив", а процесом будівництва ЖК Bereg Residence займається український менеджмент.

Після початку великої війни Національне агентство з питань запобігання корупції внесло дві дочірні компанії Quadrum Global – Quadrum Real Estate LLP та Quadrum Capital UK Limited – у перелік "юридичних осіб, визначених для санкціонування".

Підставою для санкцій НАЗК назвало те, що бенефіціарним власником Quadrum Global є Ходорковський. "Ходорковський заробив свій статок у Росії, маючи частку в нафтовій компанії. Компанія була створена завдяки тісним зв'язкам з режимом, який веде завойовницьку війну проти України", – йшлося в тексті обґрунтування.

Утім, санкції проти Quadrum влада не запровадила. Реєстр підсанкційних компаній НАЗК зараз не працює, але сторінки компаній Павлова на сайті НАЗК є в архіві.

За словами Шевцова, визначення "кандидат на санкції" в законодавстві України не існує, як і немає процедури присвоєння особам цього статусу. "Фактичним і юридичним кінцевим бенефіціарним власником цих компаній є Олег Павлов і до пана Ходорковського вони не мають жодного стосунку. Тому ми вважаємо, що ці компанії потрапили на портал внаслідок непорозуміння", – заявив він.

Представник групи нагадав, що півтора року тому на підставі рішення Кабінету міністрів "санкційний" розділ порталу НАЗК закрили, а санкції проти компаній групи Quadrum не запроваджували ні в Україні, ні в інших державах. Шевцов додав, що жодного цента Ходорковського в регіоні, де він працює, немає.

Оптимізм на ринку

Будівництво ЖК Bereg Residence відновилося в серпні 2024 року, продажі квартир стартували повторно в березні 2025 року. За словами Шевцова, рішення завершити проєкт ухвалювали зокрема на основі економічних чинників.

"Є сталий попит, хоч і набагато нижчий від довоєнного. Бачимо позитивні цінові тенденції на ринку Києва. Демографічну картину в Києві та області оцінюємо як непогану, що пояснюється поверненням українців з-за кордону і міграцією з інших регіонів. Ринок для нас комфортний", – пояснює інвестиційний директор.

За словами Шевцова, девелопер продав десятки квартир, тому хоче завершити проєкт і виконати свої зобов'язання. Роботи частково фінансуються завдяки виходу групи Quadrum з агробізнесу в Україні, частково – завдяки зовнішнім інвестиціям, ділиться він.

Фото з будівельного звіту Bereg Residence за липень 2025 року

Компанія готова до ситуації, за якої 80% вільних квартир продадуться при щонайменше 90-відсотковій готовності будинку, тому вкладає в будівництво власні кошти. "Ми відновили роботи на будмайданчику, коли моноліт був на рівні восьмого поверху, наразі вже добудували всі 27. Зараз встановлюються конструкції на даху. Цього місяця починаються фасадні роботи і встановлення вікон", – каже Шевцов.

У 2021 році Володимир Даниленко, CEO компанії M4U, розробника аналітичного сервісу P/ARC, наводив ЖК Bereg Residence як приклад суттєвого демпінгу на ринку нерухомості: забудовник продавав квартири по 1,2 тис дол за квадратний метр, тоді як система оцінювала стартовий прайс 1,9 тис дол.

Зараз Quadrum Global продає квартири за ціною близько 1460 дол і ця ціна є ринковою, каже Даниленко. "Середня рекомендована ціна лише на 1% вища - 1475 дол. Це збалансована цінова політика проєкту щодо ринкових орієнтирів і характеристик конкуруючих об’єктів. Разом з тим, наявні планування 1-кімнатних квартир площею 52-63 кв.м та 3-кімнатних - площею 106-107 кв.м можуть не в повній мірі відповідати структурі попиту цільової аудиторії. Це потенційно обмежує охоплення певних сегментів ринку", – додав експерт.