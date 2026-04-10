Війна навколо Ірану може вдарити по посівах в Україні і підіграти РФ – Reuters

Війна навколо Ірану почала бити по українських фермерах через різке подорожчання дизелю та добрив, що може зменшити виробництво і експорт агропродукції.

Про це пише Reuters на прикладі господарств у центральній Україні.

70-річний фермер Микола Малієнко, який обробляє 1200 гектарів землі й експортує врожай до Європи, цієї весни засіє кукурудзою на 100 гектарів менше, ніж торік. Все через стрибок цін на добрива після початку війни в Ірані.

Найбільше його турбує вартість дизелю для жнив: за його словами, пальне з кінця лютого майже подвоїлося в ціні — до 92 гривень за літр.

За оцінкою Малієнка, собівартість виробництва цього року може зрости щонайменше на 10-15%, а якщо напруження на Близькому Сході не вщухне - і до 60%. У такому разі експортний потенціал його господарства може впасти на 15-20%, а за затяжної кризи — навіть до 40%, пише Reuters.

У Reuters зазначають, що нинішня криза може дати Росії додаткову перевагу. Як великий виробник нафти й газу, РФ виграє від високих цін на енергоносії, тоді як українські аграрії змушені імпортувати дороге пальне та добрива.

У гіршій ситуації опиняються і через нестачу сховищ для пального: через російські атаки на нафтобази постачальники не накопичують великі запаси.

Гендиректор HarvEast Дмитро Скорняков прогнозує, що середні витрати українських аграріїв можуть зрости на 20-30% у короткостроковій перспективі, а обсяги виробництва цього сезону зменшаться на 5-10%, якщо не допоможе погода.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що через війну на Близькому Сході витрати українських аграріїв на пальне та добрива зростають, але вони заздалегідь зробили запаси пального та добрив.

Згодом аграрна асоціація звернулася до уряду та Верховної Ради з проханням підтримати українських аграріїв в період сівби, яка подорожчала через військові дії на Близькому Сході.