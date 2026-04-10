Apple все ще очолює ринок світових поставок смартфонів

Apple все ще очолилює ринок світових поставок смартфонів

Виробник iPhone, компанія Apple очолила рейтинги поставок смартфонів у першому кварталі цього року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на компанію Counterpoint Research.

Apple продемонструвала річне зростання на 5%, незважаючи на те, що загальні світові поставки смартфонів залишалися під тиском через дефіцит компонентів пам'яті та слабкі споживчі настрої.

Компанія Apple 29 січня, повідомила про прибутки за перший фінансовий квартал, які перевершили очікування, а дохід зріс на 16% у річному обчисленні.

Торік повідомлялося, що смартфон iPhone 17 від Apple перевершив попередника iPhone 16 за обсягом продажів у Китаї та США.