Віктор Волокіта — 6 квітня, 12:33
Найбільший російський автозавод призупинить виробництво
Найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" оголосив, що відправить співробітників у корпоративну відпустку з 4 по 13 травня, як випливає з повідомлення (з урахуванням вихідних конвеєр зупиниться 2 травня).

Про це пише видання The Moscow Times.

Компанія пояснює це "черговою масштабною модернізацією виробничих ліній та технологічного обладнання" для підготовки до випуску нової моделі – кросовера Lada Azimut, призначеного на III квартал".

Також триватимуть роботи на лінії з випуску позашляховика Niva.

Дилери автоконцерну знають про більш ніж двотижневу відпустку в квітні-травні, але називають іншу причину: переповнення складів через низький попит.

За даними Mash, фактично конвеєри "АвтоВАЗу" стоятимуть з 27 квітня по 17 травня – так завод хоче уникнути переходу на чотириденний робочий тиждень.

Найбільший російський виробник вантажівок "КамАЗ" вже оголосив про перехід на чотириденний робочий тиждень з червня через падіння продажів.

Lada менше за всіх виграла від пожвавлення автомобільного ринку в березні, зазначили експерти аналітичного агентства "Автостат" під час обговорення підсумків минулого місяця.

За підрахунками агентства, заснованими на даних про реєстрацію, продажі нових легкових автомобілів у березні зросли до 104,3 тис. одиниць, на 31% у річному вимірі та на 30% порівняно з лютим. Цей результат забезпечив 7,3% приросту продажів за I квартал (було реалізовано 264,9 тис. автомобілів). Продажі Lada за цей час знизилися на 17,4%.

Головний російський автовиробник "АвтоВАЗ" заявив, що продажі машин на початку 2026 року стали найгіршими за 20 років.

Навіщо нам податок на нерухомість
Фіксація наслідків війни: практичні рекомендації

Останні новини