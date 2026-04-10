В Україні зріс попит на купівлю автобусів: які марки стали найпопулярнішими в березні

У минулому місяці український автопарк поповнили 247 автобусів (вкл. мікроавтобуси), що на 21% більше, ніж у березні торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 52%, торік була 34%.

Згідно з аналітикою, найчастіше у березні вперше реєстрували:

в частині нових автобусів:

1. ISUZU - 29 од.;

2. FORD - 23 од.;

3. CITROEN - 15 од.

серед вживаних:

1. MERCEDES-BENZ - 57 од.;

2. VOLKSWAGEN - 10 од.;

3. VAN HOOL - 9 од.

За даними Укравтопром, всього з початку року автобусний парк України поповнили 647 автобусів (+6% до аналогічного періоду 2025р.). З них: нових – 319 од. (+10%); вживаних – 328 од. (+2,5%).

Нагадаємо:

У січні на внутрішньому ринку було укладено 247 угод купівлі-продажу. Сегмент імпорту вживаної техніки поповнився на 85 одиниць, а нових автобусів було зареєстровано 98 штук.