Одне з найбільших хімпідприємтв України відшкодувало 43 мільйони несплачених податків

Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податку на прибуток посадовими особами одного з найбільших хімічних підприємств України. До бюджету відшкодовано 43 млн грн.

Про це повідомляє БЕБ та Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що схему ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень організував топменеджмент черкаського підприємства – одного з найбільших в Україні виробників мінеральних добрив. Бенефіціарним власником компанії є відомим підсанкційний український бізнесмен.

У ході слідства детективи встановили маніпуляції з цінами: при експорті продукції до швейцарської компанії було штучно занижено вартість товарів, а при імпорті природного газу від кіпрської компанії – навпаки, завищено ціну.

Таким чином, підприємство не задекларувало та не сплатило понад 43 млн грн податку на прибуток. Це підтверджують податкова перевірка та висновок судово-економічної експертизи, зазначають у БЕБ.

Головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ухилення від сплати податків та службове підроблення.

В ході досудового розслідування матеріальні збитки, завдані державі внаслідок несплати 43 млн грн податків, відшкодовані в повному обсязі з урахуванням пені.

Справу скеровано до суду.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру експрезиденту української компанії-авіаперевізника в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Авіакомпанія афілійована до одного з українських олігархів.

За даними джерел ЕП, йдеться про авіакомпанію МАУ, підозрюваний керівник компанії – Юрій Мірошніков.