Одно из крупнейших химпредприятий Украины возместило 43 миллиона неуплаченных налогов

Бюро экономической безопасности завершило досудебное расследование относительно умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий Украины. В бюджет возмещено 43 млн грн.

Об этом сообщает БЭБ и Офис Генпрокурора.

Отмечается, чтосхему уклонения от уплаты налогов на десятки миллионов гривен организовал топ-менеджмент черкасского предприятия - одного из крупнейших в Украине производителей минеральных удобрений. Бенефициарным владельцем компании является известным подсанкционный украинский бизнесмен.

В ходе следствия детективы установили манипуляции с ценами: при экспорте продукции в швейцарскую компанию была искусственно занижена стоимость товаров, а при импорте природного газа от кипрской компании - наоборот, завышена цена.

Таким образом, предприятие не задекларировало и не уплатило более 43 млн грн налога на прибыль. Это подтверждают налоговая проверка и заключение судебно-экономической экспертизы, отмечают в БЭБ.

Главному бухгалтеру сообщено о подозрении за уклонение от уплаты налогов и служебный подлог.

В ходе досудебного расследования материальный ущерб, нанесенный государству в результате неуплаты 43 млн грн налогов, возмещен в полном объеме с учетом пени.

Дело направлено в суд.

Напомним:

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении экс-президенту украинской компании-авиаперевозчика в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.Авиакомпания аффилирована с одним из украинских олигархов.

По данным источников ЭП, речь идет об авиакомпании МАУ, подозреваемый руководитель компании - Юрий Мирошников.