Херсонський мікрорайон Корабел буде без газу – відновлення поки неможливе

Відновлення газопостачання в мікрорайоні Корабел (Острів) у Херсоні наразі неможливе через складну безпекову ситуацію.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Цей мікрорайон залишився без газопостачання і електропостачання", – зазначив він.

Очільник ОВА розповів, що фахівці провели технічне обстеження газопроводу та мосту, який з’єднує мікрорайон з іншими частинами міста. Однак через безпекові ризики відновлення газопостачання неможливе, оскільки для робіт потрібна важка техніка.

"Без великої техніки відновлення газопостачання неможливе. Електропостачання немає, але відновлювальні роботи ми продовжуємо. Це дуже складний процес через постійну загрозу російських атак", – зазначив Прокудін.

Після авіаударів російських військ по мосту з мікрорайону Корабел, який знаходиться на острові, евакуювали понад 1700 людей, зокрема 56 дітей і 171 маломобільну особу.

"Наразі в небезпечному мікрорайоні залишаються приблизно 200 жителів, дітей серед них немає. Гуманітарна ситуація складна", – констатував очільник адміністрації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що внаслідок чергової російської атаки мікрорайон Корабел в Херсоні знову залишився без електропостачання.

На тимчасово окупованій частині Херсонщини стрімко погіршується ситуація з водою: рівень води у свердловинах впав, врожайність різко знизилася, а окупаційна влада не вживає жодних заходів.