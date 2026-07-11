У Херсоні говорять про загрозу виникнення надзвичайної ситуації: яка причина

На Херсонщині постійні російські удари по енергетичній інфраструктурі офіційно класифікували як загрозу виникнення надзвичайної ситуації, відповідний статус отримала і ситуація з теплопостачанням Херсона через ризик зриву опалювального сезону.

Про це пише "Інтент".

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін за підсумками засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За його словами, окремим рішенням комісія визнала загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру ситуацію із теплопостачанням Херсона.

"Йдеться про реалізацію проєкту з децентралізації системи теплопостачання міста. Якщо його не завершити вчасно, через російські обстріли централізованої системи взимку без тепла можуть залишитися понад 500 багатоквартирних будинків", – говориться у повідомленні.

У зв'язку з цим Херсонська ОВА готує звернення до уряду щодо виділення коштів із резервного фонду державного бюджету. Фінансування планують спрямувати на реалізацію проєкту децентралізації теплопостачання та завершення робіт з інженерно-технічного захисту об'єктів енергетики.

Крім того, під час засідання затвердили алгоритм забезпечення електроживлення об'єктів критичної інфраструктури та населення у разі тривалих відключень електроенергії, а також оновили перелік хімічно небезпечних об'єктів на території області.

Російські війська перетворили Херсонську ТЕЦ на мішень для регулярних обстрілів. Попри те, що електростанція вже кілька місяців перебуває в неробочому стані й не виконує своїх функцій, обстріли об'єкта тривають практично щодня, зазначає видання.

"Станція офіційно припинила роботу ще 4 грудня минулого року через постійні обстріли. Як зазначає голова правління НАК ''Нафтогаз України'' Сергій Корецький, ворог діє за чітким планом: систематичні удари спрямовані на те, щоб зробити відновлення обладнання фізично неможливим", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

28 грудня 2025 року у Херсоні російські війська вчергове обстріляли артилерією місцеву ТЕЦ, вона зазнала значних руйнувань. Ворог атакує станцію ледь не щодня. Після обстрілу без тепла залишалися від 10 до 12 тисяч людей.