Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

У Херсоні говорять про загрозу виникнення надзвичайної ситуації: яка причина

Андрій Муравський — 11 липня, 16:40
У Херсоні говорять про загрозу виникнення надзвичайної ситуації: яка причина

На Херсонщині постійні російські удари по енергетичній інфраструктурі офіційно класифікували як загрозу виникнення надзвичайної ситуації, відповідний статус отримала і ситуація з теплопостачанням Херсона через ризик зриву опалювального сезону.

Про це пише "Інтент".

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін за підсумками засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За його словами, окремим рішенням комісія визнала загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру ситуацію із теплопостачанням Херсона.

"Йдеться про реалізацію проєкту з децентралізації системи теплопостачання міста. Якщо його не завершити вчасно, через російські обстріли централізованої системи взимку без тепла можуть залишитися понад 500 багатоквартирних будинків", – говориться у повідомленні.

У зв'язку з цим Херсонська ОВА готує звернення до уряду щодо виділення коштів із резервного фонду державного бюджету. Фінансування планують спрямувати на реалізацію проєкту децентралізації теплопостачання та завершення робіт з інженерно-технічного захисту об'єктів енергетики.

Крім того, під час засідання затвердили алгоритм забезпечення електроживлення об'єктів критичної інфраструктури та населення у разі тривалих відключень електроенергії, а також оновили перелік хімічно небезпечних об'єктів на території області.

Російські війська перетворили Херсонську ТЕЦ на мішень для регулярних обстрілів. Попри те, що електростанція вже кілька місяців перебуває в неробочому стані й не виконує своїх функцій, обстріли об'єкта тривають практично щодня, зазначає видання.

"Станція офіційно припинила роботу ще 4 грудня минулого року через постійні обстріли. Як зазначає голова правління НАК ''Нафтогаз України'' Сергій Корецький, ворог діє за чітким планом: систематичні удари спрямовані на те, щоб зробити відновлення обладнання фізично неможливим", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

28 грудня 2025 року у Херсоні російські війська вчергове обстріляли артилерією місцеву ТЕЦ, вона зазнала значних руйнувань. Ворог атакує станцію ледь не щодня. Після обстрілу без тепла залишалися від 10 до 12 тисяч людей.

Херсон тепло

тепло

У Херсоні говорять про загрозу виникнення надзвичайної ситуації: яка причина
Кулеба розповів про підготовку України до опалювального сезону
Кличко розповів про те, як Київ готується до зими

Останні новини