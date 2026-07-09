Частина Херсона знеструмлена після атак ворога

Херсон частково без світла після обстрілу росіян

Внаслідок ранкового російського обстрілу 9 липня – частина міста знеструмлена, зафіксовано обрив лінії електропередач.

Про це повідомляє очільник Херсьонської МВА Ярослав Шанько.

За повідомленням МВА, Наразі фахівці з'ясовують обсяги та оцінюють масштаби пошкоджень. Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Через аварійно-відновлювальні роботи можливі тимчасові заплановані відключення електроенергії в Центральному районі Херсону.

Нагадаємо:

Вранці 9 липня російські військові атакували безпілотником легковий автомобіль у Херсоні, внаслідок удару загинули двоє цивільних.