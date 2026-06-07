Суд розірвав угоду про ремонт музею у Херсоні на десятки мільйонів

Суд розірвав угоду між департаментом розвитку територій Херсонської ОДА та ТОВ "Одесміськбуд" про реставрацію пам`ятки історії місцевого значення – Херсонського обласного художнього музею ім. О.О. Шовкуненка.

Про це свідчить рішення Господарського суду Одеської області від 26 травня.

Прокурор посилається на те, що за результатами торгів (угода була укладена між департаментом розвитку територій ОДА та ТОВ "Одесміськбуд" 2021 року) у Херсоні замовили "науково-проєктну документацію, пам`ятка історії місцевого значення – Херсонський обласний художній музей ім. О.О. Шовкуненка (колишня Херсонська міська дума) м. Херсон, вул. Соборна, 34" очікуваною вартістю 95,1 млн грн.

Прокуратура дійшла висновку, що "Одесміськбуд" не виконав будівельні зобов`язання на 28,42 млн грн, а також що компанія не надала "жодного документального підтвердження неможливості виконати зобов`язання щодо проведення робіт, пов`язаних з реставрації пам`ятки історії місцевого значення".

"Разом з тим, враховуючи, що на даний час місто Херсон знаходиться під постійними обстрілами військовим РФ і постійною руйнацією будівель міста є недоцільним наразі виділення коштів на оплату робіт, пов`язаних з реставрації пам`ятки історії місцевого значення", – стверджували в прокуратурі.

Крім того, прокурор зауважує, що "неефективне використання (безпідставне витрачання) бюджетних коштів порушує державні інтереси у зазначеній сфері, оскільки створює загрозу економічній безпеці держави".

Суд став на бік прокуратури і суддя Наталія Петренко розірвала договір від 10 червня 2021 року, укладений між департаментом розвитку територій Херсонської ОДА та ТОВ "Одесміськбуд" на виконання робіт, пов`язаних з реставрацією пам`ятки історії місцевого значення (охоронний №29) Херсонський обласний художній музей ім. О.О. Шовкуненка (колишня Херсонська міська дума) м. Херсон, вул. Соборна, 34.

Як зазначається на сайті музею, з 31 жовтня по 4 листопада 2022 року Херсонський художній музей був розграбований російськими окупантами.

З майже 14 тис. творів мистецтва, які налічувала музейна колекція до повномасштабного вторгнення, викрадено понад 10 тис. найцінніших експонатів.

Засновником "Одесміськбуд" вказано Юрія Воронова, керівник – Володимир Маляров.

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