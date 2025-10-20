Херсон: для забезпечення Острову треба більше людей, ніж там є

У мікрорайоні Корабел у Херсоні залишається до 10% місцевих жителів, які не хочуть виїжджати. Для забезпечення місцевих жителів необхідно більше людей, ніж там залишається.

Про це повідомив заступник голови Херсонської ОДА Олександр Толоконніков "Новинам Приазов'я".

Посадовці хотіли б вивести з Острова всіх його жителів, але силоміць цього робити не можуть. На Острові працюватимуть пункти незламності, повідомив він. Ці люди виконують свої обов'язки під обстрілами, додав чиновник.

"Більше людей ризикують своїм життям, їздять туди, возять їжу, воду, заправляють генератори, забезпечують охорону правопорядку, ДСНС, медики", – зазначив заступник голови ОДА.

Нагадаємо:

