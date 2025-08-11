Українців-банкрутів за рік стало більше на третину

577 українців стали банкрутами за пів року 2025 в Україні.

Про це свідчать дані Опендатабот.

У середньому цьогоріч щодня відкривають по 3 нові справи щодо банкрутства.

Таких випадків побільшало на 33% порівняно до того ж періоду у 2024. Хоча в цілому минулий рік був рекордним, тоді неплатоспроможними себе визнали 926 громадян.

Найбільше справ про банкрутство цьогоріч відкрили:

Київ — 128.

Київщина — 83

Львівщина — 73

Загалом 2948 справ про банкрутство громадян було відкрито за останні 5 років.

52% справ з 2021 року стосуються чоловіків, а 48% — жінок. Гендерна різниця не є критичною та зберігається майже щороку. Наприклад, у 2021-му домінували чоловіки (57,9%), а от у 2022 і 2025 роках трохи переважали жінки.