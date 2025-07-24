ФДМУ виставив на продаж Новопокровський комбінат хлібопродуктів

Фонд державного майна України оголосив приватизаційний аукціон державного підприємства "Новопокровський комбінат хлібопродуктів" у Харківській області.

Про це ФДМУ повідомляє у Facebook.

Єдиний майновий комплекс державного підприємства пропонують за 113,16 млн грн без ПДВ.

"Торги відбудуться 5 серпня в системі "Prozorro.Продажі". Завершення прийняття пропозицій до 4 серпня 20:00", – говориться у повідомленні.

Як повідомляє ФДМУ, об'єкт розташований недалеко від залізничної станції, поруч – магазини та аптеки. Тож, завдяки вигідному розташуванню та розвиненій інфраструктурі об'єкт приватизації має перспективи для розвитку бізнесу та інвестицій, зазначає фонд.

До складу об’єкта приватизації входять 83 одиниці нерухомого майна та інфраструктури загальною площею 57 524,5 м² у двох районах Харківської області. Також наявні 53 одиниці транспортних засобів та спецтехніки та 3034 одиниці рухомого майна.

Станом на 30.05.2025 року частину нерухомого майна підприємства загальною площею 248 м² передано в оренду відповідно до 3 договорів, додають у ФДМУ. На балансі підприємства перебувають ще 15 об’єктів, що приватизації не підлягають.

"Серед умов продажу об'єкта приватизації: протягом 6 місяців погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом та недопущення звільнення працівників підприємства", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн гривень та 156,59 млн гривень ПДВ, тож сукупний економічний ефект склав понад 977 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що до фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовано 1,2 млрд гривень від передачі в оренду торгових площ націоналізованого ТРЦ Ocean Plaza. ФДМУ управляє часткою у розмірі 66% статутного капіталу "Інвестиційного союзу "Либідь", який є власником ТРЦ Ocean Plaza.

Також раніше повідомлялося, що Фонд держмайна України вирішив зменшити стартову ціну приватизації підприємства з виробництва добрив та азотних сполук ПАТ "Сумихімпром" з 1,158 млрд до 1,088 млрд гривень через відсутність покупців на перших торгах.