Міненерго хоче подовжити мораторій на банкрутство шахт

Міністерство енергетики планує ініціювати продовження мораторію на банкрутство державних вуглевидобувних підприємств ще на рік – до 2027 року.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"Дійсно, плануємо. Це важливе питання", – сказав Галущенко, відповідаючи на питання щодо продовження мораторію на банкрутство державних шахт, строк якого спливає 1 січня 2026 року.

Він зазначив, що пропонуватиметься подовження мораторію ще на рік, до 2027 року.

Нагадаємо:

У січні президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мораторію на банкрутство державних шахт до 1 січня 2026 року.

До цього строку підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо державних вугледобувних підприємств, знімаються арешти та заборони відчуження майна у таких виконавчих провадженнях, а справи про банкрутство державних вугледобувних підприємств не порушуються.