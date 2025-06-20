Міненерго хоче подовжити мораторій на банкрутство шахт
Міністерство енергетики планує ініціювати продовження мораторію на банкрутство державних вуглевидобувних підприємств ще на рік – до 2027 року.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.
"Дійсно, плануємо. Це важливе питання", – сказав Галущенко, відповідаючи на питання щодо продовження мораторію на банкрутство державних шахт, строк якого спливає 1 січня 2026 року.
Він зазначив, що пропонуватиметься подовження мораторію ще на рік, до 2027 року.
Нагадаємо:
У січні президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мораторію на банкрутство державних шахт до 1 січня 2026 року.
До цього строку підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо державних вугледобувних підприємств, знімаються арешти та заборони відчуження майна у таких виконавчих провадженнях, а справи про банкрутство державних вугледобувних підприємств не порушуються.