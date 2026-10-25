Уряд виділив кошти на відновлення 33 будинків у трьох областях

Уряд спрямував 187,6 мільйона гривень на відновлення 33 багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії у трьох областях.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Як зазначив очільник уряду, 187,6 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійдуть до місцевих бюджетів.

Гроші підуть на відновлення 33 багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії у Дніпропетровській, Сумській та Київській областях.

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"Фінансування спрямовуємо на відновлення трьох будинків у Кривому Розі, 20 — у Сумах та 10 — на Київщині", – уточнив Корецький.

За його словами, це допоможе понад 4 тисячам мешканців "якнайшвидше повернутися у свої домівки".

"В умовах обмежених бюджетних ресурсів продовжуємо знаходити можливість для реалізації проєктів з відновлення, щоб допомагати людям, чиє житло пошкоджене від російських атак", – додав він.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд спрямовує 150 мільйонів гривень на відновлення 11 багатоквартирних будинків на Запоріжжі, пошкоджених російськими атаками, більша частина коштів піде на будівництво нового житла.

Уряд спрямував 400 мільйонів гривень на відновлення 11 житлових будинків у Харкові та області.

Раніше повідомлялося, що Суми потребують дотацій для відновлення 52 житлових будинків, пошкоджених російськими ударами – у місцевому бюджеті бракує власних коштів.